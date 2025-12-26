Кто выиграет Кубок африканских наций: букмекеры дали прогноз

После 1 тура Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 3.10 – самый низкий их всех участников турнира.

Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 4.80.

Третья – сборная Алжира, для которой установили коэффициент 6.50. Среди реальных претендентов на победу также сборные:

Египта – 8.50;

Нигерии – 9.50.

Меньше всего букмекеры верят в триумф сборной Ботсваны, для которой действует коэффициент 500.00.Также низко оценивают шансы сборных:

Уганды – 400.00.

Зимбабве – 400.00.

Танзании – 200.00.

Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря.

Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.

Ныне команды уже сыграли матчи 1 тура. 2 тур начнется 26 декабря – с матча группы B между Анголой и Зимбабве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

