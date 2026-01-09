Кто выиграет Кубок африканских наций: букмекеры дали прогноз

После окончания группового этапа Кубка африканский наций букмекеры считают фаворитом турнира сборную Марокко. На ее победу действует коэффициент 2.90 – самый низкий их всех оставшихся участников турнира.

Второй на победу, рассказали в Favbet, идет сборная Сенегала. Для нее выставлен коэффициент 4.30.

Третья – сборная Нигерии, для которой установили коэффициент 5.50. Среди реальных претендентов на победу также сборные:

Кот д'Ивуара – 8.50.

Египта – 8.50.

Меньше всего букмекеры верят в триумф сборной Мали, для которой действует коэффициент 25.00.Также низко оценивают шансы сборной Камеруна – 20.00.

На выход в финал же больше всего шансов у Марокко – для этой сборной действует коэффициент 1.85. Далее идут:

Сенегал – 2.35.

Нигерия – 3.10.

Кот д'Ивуар – 3.10.

Египет – 3.80.

Алжир – 4.20.

Мали – 8.50.

Камерун – 8.50.

Сам Кубок африканский наций проходит в Марокко. Стартовал турнир 21 декабря. Финальный матч пройдет 18 января 2026 года.

В настоящее время турнир находится на этапе 1/4 финала. Матчи пройдут 9-10 января. В них сыграют:

Мали – Сенегал.

Камерун – Марокко.

Алжир – Нигерия.

Египет – Кот д'Ивуар.

