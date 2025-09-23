УкраїнськаУКР
Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин
Кто выиграет Лигу чемпионов

После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают сразу несколько команд главными претендентами на победу в турнире. Для них действует коэффициент 7.00 – самый низки среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, всего таких команд 4. Это:

  • Английские "Арсенал" и "Ливерпуль".
  • Испанская "Барселона".
  • Французский ПСЖ.

Далее – испанский "Реал". Для него действует коэффициент 9.00.

Для английского "Манчестер Сити" действует коэффициент 10.00. Для немецкой "Баварии" – 11.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу стартуют от 17.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

  • Чешская "Славия".
  • Норвежский "Буде-Глимт".
  • Кипрский "Пафос".
  • Казахский "Кайрат".
  • Азербайджанский "Карабах".
Кто выиграет Лигу Чемпионов

В целом же, после 1 тура сразу 14 команд имеют максимальные 3 очка – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

  • Немецкий "Айнтрахт".
  • Французский ПСЖ.
  • Португальский "Спортинг".
  • Бельгийский "Брюгге".
  • Бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз".
  • Немецкая "Бавария".
  • Английский "Арсенал".
  • Итальянский "Интер".
  • Английский "Манчестер Сити".
  • Английский "Ливерпуль".
  • Азербайджанский "Карабах"
  • Испанская "Барселона".
  • Испанский "Реал".
  • Английский "Тоттенхэм".
Турнирная таблица Лиги чемпионов, места с 1 по 18

Матчи 2 тура состоятся 30 сентября и 1 октября.

Нижняя часть турнирной таблицы Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м.

