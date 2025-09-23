Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз

После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают сразу несколько команд главными претендентами на победу в турнире. Для них действует коэффициент 7.00 – самый низки среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, всего таких команд 4. Это:

Английские "Арсенал" и "Ливерпуль".

Испанская "Барселона".

Французский ПСЖ.

Далее – испанский "Реал". Для него действует коэффициент 9.00.

Для английского "Манчестер Сити" действует коэффициент 10.00. Для немецкой "Баварии" – 11.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу стартуют от 17.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

Чешская "Славия".

Норвежский "Буде-Глимт".

Кипрский "Пафос".

Казахский "Кайрат".

Азербайджанский "Карабах".

В целом же, после 1 тура сразу 14 команд имеют максимальные 3 очка – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

Немецкий "Айнтрахт".

Французский ПСЖ.

Португальский "Спортинг".

Бельгийский "Брюгге".

Бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз".

Немецкая "Бавария".

Английский "Арсенал".

Итальянский "Интер".

Английский "Манчестер Сити".

Английский "Ливерпуль".

Азербайджанский "Карабах"

Испанская "Барселона".

Испанский "Реал".

Английский "Тоттенхэм".

Матчи 2 тура состоятся 30 сентября и 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м.

