Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры дали прогноз
После 1 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают сразу несколько команд главными претендентами на победу в турнире. Для них действует коэффициент 7.00 – самый низки среди всех участников турнира.
Как рассказали в Favbet, всего таких команд 4. Это:
- Английские "Арсенал" и "Ливерпуль".
- Испанская "Барселона".
- Французский ПСЖ.
Далее – испанский "Реал". Для него действует коэффициент 9.00.
Для английского "Манчестер Сити" действует коэффициент 10.00. Для немецкой "Баварии" – 11.00. У всех остальных же участников коэффициенты на победу стартуют от 17.00.
Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:
- Чешская "Славия".
- Норвежский "Буде-Глимт".
- Кипрский "Пафос".
- Казахский "Кайрат".
- Азербайджанский "Карабах".
В целом же, после 1 тура сразу 14 команд имеют максимальные 3 очка – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:
- Немецкий "Айнтрахт".
- Французский ПСЖ.
- Португальский "Спортинг".
- Бельгийский "Брюгге".
- Бельгийский "Юнион Сент-Жилуаз".
- Немецкая "Бавария".
- Английский "Арсенал".
- Итальянский "Интер".
- Английский "Манчестер Сити".
- Английский "Ливерпуль".
- Азербайджанский "Карабах"
- Испанская "Барселона".
- Испанский "Реал".
- Английский "Тоттенхэм".
Матчи 2 тура состоятся 30 сентября и 1 октября.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в Лиге конференций 2025/26. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 4-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 12-м.
