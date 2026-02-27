Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита турнира

В преддверии 1/8 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария". Для нее действует коэффициент 5.50.

Для английского "Манчестер Сити" действует коэффициент 8.00. Такой же – для "Ливерпуля".

Для действующего победителя турнира – французского ПСЖ – установлен коэффициент 9.00. Такой же дейтсвует для испанской "Барселоны".

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 10.00 до 81.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире сразу 3-х клубов. Это:

немецкий "Байер";

итальянская "Аталанта";

турецкий "Галатасарай".

Жеребьевка 1/8 финала состоится уже 27 февраля. Причем, команды узнают не только своего следующего соперника, но и весь потенциальный путь вплоть до финала. При этом никаких географических или иных ограничений во время жеребьевки не предусмотрено.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 10/11 марта. Ответные – 17/18 марта.

