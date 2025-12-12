У Анны Алхим снова неприятности: скандальная блогерша получила многомиллионный штраф от "ПлейСити"

Известная в Украине блогерша Анна Алхим (alkhim.an) получила штраф из-за незаконной рекламы онлайн-казино. В заявлении регулятора сумма штрафа не уточняется, однако указано, что за такие нарушения обычно штрафуют на 4,8 млн грн.

Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". "Среди последних – штрафы за рекламу казино блогерам Коле Залипухе и Анне Алхим, которые продвигали азартные игры на своих аккаунтах в Instagram.... У нарушителей есть три месяца, чтобы добровольно оплатить штраф в 4,8 млн грн или обжаловать его. Как только этот срок истечет – материалы передадут в исполнительную службу для принудительного взыскания", – сообщили в ведомстве.

В "ПлейСити" уточнили, что штраф для Алхим должен стать о"чередным сигналом для инфлюэнсеров, что реклама азартных игр в соцсетях блогеров запрещена". Также агентство напомнило о действующих правилах.

Кака реклама азартных игр разрешена в Украине

Заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией.

Реклама размещена в специализированных медиа.

Указано возрастное ограничение 21+.

Добавлено предупреждение об ответственной игре.

Не демонстрирует интерфейс игры, ставки или выигрыши.

Не продвигает бренды нелегальных организаторов.

Не обещает бонусы, "игру бесплатно" или другие преимущества.

Не подает азартные игры как способ легкого дохода.

Не маскирует рекламу под личный опыт (этим особенно часто грешат именно блогеры).

Штраф за казино – это не первые проблемы Алхим з законом

В соцсетях до сих пор вспоминают, что Анна Алхим называла российского диктатора Владимира Путина "красавчиком" и не отказалась от создания контента на языке страны-агрессора, поэтому призвала СБУ и Национальную полицию дать правовую оценку ее деятельности. Впоследствии против блогерши было открыто как минимум три уголовных производства по статьям:

111 (государственная измена);

161 (нарушение равноправия граждан);

364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

После этого скандалов Анна Алхим заявила, что вместе с семьей уехала в Дубай. Вероятно, удалось пересечь границу родной страны несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство о государственной измене, ведь ей не объявили подозрение. Позже Алхим заявила, что вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее штрафы от "ПлейСити" получали и другие известные инфлюэнсеры, например, Русалочка ХL и Симбочка. В целом же "ПлейСити" может не только штрафовать, но и блокировать аккаунты, которые нарушают правила рекламы азартных игр, в частности в Instagram и Telegram.

