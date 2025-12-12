У Анны Алхим снова неприятности: скандальная блогерша получила многомиллионный штраф от "ПлейСити"
Известная в Украине блогерша Анна Алхим (alkhim.an) получила штраф из-за незаконной рекламы онлайн-казино. В заявлении регулятора сумма штрафа не уточняется, однако указано, что за такие нарушения обычно штрафуют на 4,8 млн грн.
Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "ПлейСити". "Среди последних – штрафы за рекламу казино блогерам Коле Залипухе и Анне Алхим, которые продвигали азартные игры на своих аккаунтах в Instagram.... У нарушителей есть три месяца, чтобы добровольно оплатить штраф в 4,8 млн грн или обжаловать его. Как только этот срок истечет – материалы передадут в исполнительную службу для принудительного взыскания", – сообщили в ведомстве.
В "ПлейСити" уточнили, что штраф для Алхим должен стать о"чередным сигналом для инфлюэнсеров, что реклама азартных игр в соцсетях блогеров запрещена". Также агентство напомнило о действующих правилах.
Кака реклама азартных игр разрешена в Украине
- Заказчиком является организатор азартных игр с украинской лицензией.
- Реклама размещена в специализированных медиа.
- Указано возрастное ограничение 21+.
- Добавлено предупреждение об ответственной игре.
- Не демонстрирует интерфейс игры, ставки или выигрыши.
- Не продвигает бренды нелегальных организаторов.
- Не обещает бонусы, "игру бесплатно" или другие преимущества.
- Не подает азартные игры как способ легкого дохода.
- Не маскирует рекламу под личный опыт (этим особенно часто грешат именно блогеры).
Штраф за казино – это не первые проблемы Алхим з законом
В соцсетях до сих пор вспоминают, что Анна Алхим называла российского диктатора Владимира Путина "красавчиком" и не отказалась от создания контента на языке страны-агрессора, поэтому призвала СБУ и Национальную полицию дать правовую оценку ее деятельности. Впоследствии против блогерши было открыто как минимум три уголовных производства по статьям:
- 111 (государственная измена);
- 161 (нарушение равноправия граждан);
- 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
После этого скандалов Анна Алхим заявила, что вместе с семьей уехала в Дубай. Вероятно, удалось пересечь границу родной страны несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство о государственной измене, ведь ей не объявили подозрение. Позже Алхим заявила, что вернулась в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее штрафы от "ПлейСити" получали и другие известные инфлюэнсеры, например, Русалочка ХL и Симбочка. В целом же "ПлейСити" может не только штрафовать, но и блокировать аккаунты, которые нарушают правила рекламы азартных игр, в частности в Instagram и Telegram.
