Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита
В преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.
Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария". Для нее действует коэффициент 5.50.
Для "Манчестер Сити" действует коэффициент 8.00. Для ПСЖ – 8.50, а для "Барселоны" – 9.00.
Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 10.00 до 1501.00.
Меньше всего специалисты верят в победу в турнире кипрского "Пафоса" – для него действует коэффициент 1501.00. А кроме того:
- Бельгийского "Униона" – 1001.00.
- Нидерландского "Аякса" – 1001.00.
После 7 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 21 очко из возможных 21. В топ-8 также входят:
- "Бавария" – 18.
- ПСЖ – 13.
- "Реал" – 15.
- "Ливерпуль" –15.
- "Тоттенхем" – 14.
- ПСЖ – 13.
- "Ньюкасл" – 13.
- "Челси" – 13.
Также 13 очков имеют "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Аталанта" – но они уступают вышеупомянутым командам по дополнительным показателям.
На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:
- "Вильярреал".
- "Кайрат".
Игры 8 тура пройдут 28 января.
