Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита

В преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария". Для нее действует коэффициент 5.50.

Для "Манчестер Сити" действует коэффициент 8.00. Для ПСЖ – 8.50, а для "Барселоны" – 9.00.

Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 10.00 до 1501.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире кипрского "Пафоса" – для него действует коэффициент 1501.00. А кроме того:

Бельгийского "Униона" – 1001.00.

Нидерландского "Аякса" – 1001.00.

После 7 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 21 очко из возможных 21. В топ-8 также входят:

"Бавария" – 18.

ПСЖ – 13.

"Реал" – 15.

"Ливерпуль" –15.

"Тоттенхем" – 14.

"Ньюкасл" – 13.

"Челси" – 13.

Также 13 очков имеют "Барселона", "Спортинг", "Манчестер Сити", "Атлетико" и "Аталанта" – но они уступают вышеупомянутым командам по дополнительным показателям.

На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:

"Вильярреал".

"Кайрат".

Игры 8 тура пройдут 28 января.

