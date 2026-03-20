Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

В преддверии 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует коэффициент 3.25 – самый низкий из всех участников турнира.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является немецкая "Бавария". Для нее действует коэффициент 4.33.

Для испанской "Барселоны" действует коэффициент 5.50. Для действующего триумфатора турнира – французского ПСЖ – установили коэффициент 6.00.

Для испанского "Реала" он определен в 9.00. А для английского "Ливерпуля" – в 10.00.

На дне списка – португальский "Спортинг", для которого действует коєффициент 51.00. А также испанский "Атлетико" – 21.00.

Первые матчи 1/4 финала состояться 7-8 апреля. Ответные – 14-15 апреля. В них сыграют:

"Спортинг" – "Арсенал";

"Реал" – "Бавария";

ПСЖ – "Ливерпуль";

"Барслона" – "Атлетико".

В 1/2 финала турнира встретятся победители пар:

ПСЖ – "Ливерпуль" / "Реал" – "Бавария".

"Барслона" – "Атлетико" / "Спортинг" – "Арсенал".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают сборную Испании по футболу главным фаворитом Чемпионата мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 5.50 – самый низкий из всех известных, а также потенциальных участников турнира.

