Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали главного фаворита
После 3 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают действующего победителя турнира – французский ПСЖ – главным претендентом на победу. Для этой команды действует коэффициент 5.50 – самый низкий среди всех участников турнира.
Как рассказали в Favbet, сразу за ПСЖ с коэффициентом 6.00 идут 2 команды. Это:
- "Арсенал".
- "Барселона".
Для "Баварии" и "Ливерпуля" действует коэффициент 8.00. Для "Реала" – 9.00. А для "Манчестер Сити" – 10.00.
У всех остальных участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 20.00.
Меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:
- "Аякс".
- "Олимпиакос".
- "Славия".
- "Буде-Глимт".
- "Бенфика".
- "Коппенгаген".
- "Пафос".
- "Кайрат".
- "Карабах".
В целом же после 3 тура сразу 5 команд имеют максимальные 9 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:
- ПСЖ.
- "Бавария".
- "Интер".
- "Арсенал"
- "Реал".
На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 2 клуба. Ими являются:
- "Бенфика".
- "Аякс".
Матчи 4 тура состоятся 4-5 ноября.
