Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали главного фаворита

После 3 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают действующего победителя турнира – французский ПСЖ – главным претендентом на победу. Для этой команды действует коэффициент 5.50 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за ПСЖ с коэффициентом 6.00 идут 2 команды. Это:

"Арсенал".

"Барселона".

Для "Баварии" и "Ливерпуля" действует коэффициент 8.00. Для "Реала" – 9.00. А для "Манчестер Сити" – 10.00.

У всех остальных участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 20.00.

Меньше всего букмекеры верят в победу сразу 9 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

"Аякс".

"Олимпиакос".

"Славия".

"Буде-Глимт".

"Бенфика".

"Коппенгаген".

"Пафос".

"Кайрат".

"Карабах".

В целом же после 3 тура сразу 5 команд имеют максимальные 9 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

ПСЖ.

"Бавария".

"Интер".

"Арсенал"

"Реал".

На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 2 клуба. Ими являются:

"Бенфика".

"Аякс".

Матчи 4 тура состоятся 4-5 ноября.

