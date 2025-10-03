Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали главных фаворитов

После 2 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают сразу 2 команды главными претендентами на победу в турнире. Для них действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, это "Барселона" и ПСЖ. За ними идут:

"Арсенал" – 7.00.

"Ливерпуль" – 7.50.

Для "Баварии" и "Реала" действует коєффициент 10.00. Для "Манчестер Сити" – 11.00. А для "Челси" – 16.00.

У всех остальных же участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 25.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

"Славия".

"Буде-Глимт".

"Пафос".

"Кайрат".

"Карабах".

В целом же, после 1 тура сразу 6 команд имеют максимальные 6 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

"Бавария".

"Реал".

ПСЖ.

"Интер".

"Арсенал"

"Карабах".

На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 4 клуба. Ими являются:

"Бенфика".

"Атлетик".

"Аякс".

"Кайрат".

Матчи 3 тура состоятся 21-22 октября.

