Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали главных фаворитов

Станислав Кожемякин
1 минута
297
Кто выиграет Лигу чемпионов

После 2 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают сразу 2 команды главными претендентами на победу в турнире. Для них действует коэффициент 6.50 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, это "Барселона" и ПСЖ. За ними идут:

  • "Арсенал" – 7.00.
  • "Ливерпуль" – 7.50.

Для "Баварии" и "Реала" действует коєффициент 10.00. Для "Манчестер Сити" – 11.00. А для "Челси" – 16.00.

У всех остальных же участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 25.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 5 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

  • "Славия".
  • "Буде-Глимт".
  • "Пафос".
  • "Кайрат".
  • "Карабах".
"Барселона" и ПСЖ фавориты на победу в Лиге чемпионов

В целом же, после 1 тура сразу 6 команд имеют максимальные 6 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

  • "Бавария".
  • "Реал".
  • ПСЖ.
  • "Интер".
  • "Арсенал"
  • "Карабах".
После 1 тура сразу 6 команд имеют максимальные 6 очков

На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 4 клуба. Ими являются:

  • "Бенфика".
  • "Атлетик".
  • "Аякс".
  • "Кайрат".

Матчи 3 тура состоятся 21-22 октября.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира.

