Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали фаворита турнира

В преддверии 1/8 финала Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу". На ее триумф действует коэффициент 4.00 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является французский "Лион". Для него действует коэффициент 8.00.

Для испанского "Бетиса" действует коэффициент 9.00. Такой же букмекеры установили для итальянской "Ромы".

Для всех остальных клубов коэффициенты колеблются от 10.00 до 51.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире 2-х клубов. Это:

греческий "Панатинаикос";

датский "Мидтъюланд".

Матчи 1/8 финала пройдут 12 и 19 марта. В них сыграют:

"Штутгарт" – "Порту";

"Панатинаикос" – "Бетис";

"Болонья" – "Рома";

"Лилль" – "Астон Вилла";

"Ференцварош" – "Брага";

"Ноттингем Форест" – "Мидтьюлланн";

"Генк" – "Фрайбург";

"Сельта" – "Лион".

