Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали фаворита

Станислав Кожемякин
В преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу". На триумф бирмингемцев действует коэффициент 3.75 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.

Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является итальянская "Рома". Для нее действует коэффициент 8.00.

Для французского "Лиона" действует коэффициент 9.00. Для португальского "Порту" – 10.00

Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 251.00.

Меньше всего специалисты верят в победу в турнире сразу трех команд – для которых и действует коэффициент 251.00. Это:

  • "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды);
  • "Зальцбург" (Австрия);
  • ФКСБ (Румыния).
После 7 тура турнирную таблицу возглавляют "Лион" и "Астон Вилла", имея по 18 очков из возможных 21. В топ-8 также входят:

  • "Фрайбург" – 17;
  • "Мидтьюлланн" – 16;
  • "Брага" – 16;
  • "Рома" – 15;
  • "Ференцварош" – 15;
  • "Бетис" – 14

Также 14 очков имеет "Порту" – но он уступает "Бетису" по дополнительным показателям.

На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 3 клуба:

  • "Утрехт";
  • "Мальме";
  • "Маккаби".

Игры 8 тура пройдут 29 января.

