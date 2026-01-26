Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали фаворита
В преддверии последнего – восьмого – тура общего этапа Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу". На триумф бирмингемцев действует коэффициент 3.75 – самый низкий из всех участников турнира, которые имеют реальные или потенциальные шансы на продолжение борьбы.
Второй претенденткой на победу, рассказали в vbet, является итальянская "Рома". Для нее действует коэффициент 8.00.
Для французского "Лиона" действует коэффициент 9.00. Для португальского "Порту" – 10.00
Для всех остальных же клубов коэффициенты колеблются от 11.00 до 251.00.
Меньше всего специалисты верят в победу в турнире сразу трех команд – для которых и действует коэффициент 251.00. Это:
- "Гоу Эхед Иглз" (Нидерланды);
- "Зальцбург" (Австрия);
- ФКСБ (Румыния).
После 7 тура турнирную таблицу возглавляют "Лион" и "Астон Вилла", имея по 18 очков из возможных 21. В топ-8 также входят:
- "Фрайбург" – 17;
- "Мидтьюлланн" – 16;
- "Брага" – 16;
- "Рома" – 15;
- "Ференцварош" – 15;
- "Бетис" – 14
Также 14 очков имеет "Порту" – но он уступает "Бетису" по дополнительным показателям.
На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 3 клуба:
- "Утрехт";
- "Мальме";
- "Маккаби".
Игры 8 тура пройдут 29 января.
Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!