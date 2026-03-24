Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали фаворитов

В преддверии 1/4 финала Лиги Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу". На триумф бирмингемцев действует коэффициент 2.75 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу является португальский "Порту". Для него действует коэффициент 5.00.

Для испанского "Бетиса" действует коэффициент 6.00. Для еще одной команды из Испании – "Сельты" – установили коэффициент 10.00.

Сразу для 2-х клубов действует коэффициент 11.00. Это:

"Ноттингем Форрест" (Англия);

"Болонья" (Италия).

На дне списка – португальская "Брага", для которой действует коєффициент 21.00. А также немецкий "Фрайбург" – 15.00.

Первые матчи 1/4 финала состояться 8-9 апреля. Ответные – 16 апреля. В них сыграют:

"Брага" – "Бетис";

"Порту" – "Ноттингем Форрест";

"Болонья" – "Астон Вилла";

"Фрайбург" – "Сельта".

В 1/2 финала турнира встретятся победители пар:

"Брага" – "Бетис" / "Фрайбург" – "Сельта";

"Порту" – "Ноттингем Форрест" / "Болонья" – "Астон Вилла".

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом 1/4 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". Украинский же "Шахтер" не входит в число главных претендентов на титул – он лишь 6-й в списке из 8 команд.

