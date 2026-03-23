Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

Перед стартом 1/4 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 3.25. Украинский же "Шахтер" не входит в число главных претендентов на титул – он лишь 6-й в списке из 8 команд с коэффициентом 10.00.

Для французского "Страсбура", рассказали в vbet, установлен коэффициент 4.50. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для итальянской "Фиорентины" действует коэффициент 6.50. Для испанского "Райо Вальекано" – 7.00.

Такой же коэффициент, как для "Шахтера" – 10.00 – действует для немецкого "Майнца".

Меньше всего букмекеры верят в триумф греческого АЕКа и нидерландского АЗ. Для них установили коэффициент 11.00.

Матчи 1/4 финала пройдут 9 и 16 апреля. В них сыграют:

"Райо Вальекано" – АЕК.

"Кристал Пелас" – "Фиорентина".

"Майнц" – "Страсбур".

"Шахтер" – АЗ.

В случае успеха в дуэли с АЗ украинский "Шахтер" встретится с сильнейшим в паре "Кристал Пелас" – "Фиорентина".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в преддверии 1/4 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал". На триумф "канониров" действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

