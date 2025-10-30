Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры назвали главного фаворита

После 3 тура общего этапа Лига Европы 2025/26 букмекеры считают английскую "Астон Виллу" главным претендентом на победу в турнире. Для нее действует коэффициент 5.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира.

Как рассказали в Favbet, второе место у португальского "Порту" и итальянской "Ромы" с коэффициентом 9.00. Третье – у английского "Ноттингем Форрест", 10.00.

Для французского "Лиона" и испанского "Бетиса" действует коэффициент 11.00. Для итальянской "Болоньи" – 14.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу израильского "Маккаби". Для него установлен коэффициент 500.00.

После 3-х туров наверху турнирной таблицы общего этапа с максимальными 9 очками расположились 3 команды. Это:

Датский "Мидтьюлланн".

Французский "Лион".

Португальская "Брага".

Внизу – с 0 очков – сразу 4 клуба. Это:

Французская "Ницца".

Австрийский "Зальцбург".

Нидерландский "Утрехт".

Шотландский "Рейнджерс".

Игры 4 тура запланированы на 6 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, после 2 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинские "Шахтер" и "Динамо".

