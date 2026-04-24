Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд

В преддверии 1/2 финала Лига Европы букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английскую "Астон Виллу". На триумф бирмингемцев действует коэффициент 1.91 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в vbet, является английский "Ноттингем Форрест". Для него действует коэффициент 4.33.

Для немецкого "Фрайбурга" установлен коэффициент 5.00. Он – третий в списке на победу.

Меньше всего букмекеры верят в португальскую "Брагу". Для нее действует коэффициент 8.00.

Матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля и 7 мая. В них сыграют:

"Брага" – "Фрайбург".

По мнению букмекеров, фаворитом пары являются немцы. На их выход в финал действует коэффициент 1.62. Для португальцев он составляет 2.05.

"Ноттингем Форрест" – "Астон Вилла".

В этой паре букмекеры ставят на "вилланов" – для них действует коэффициент 1.45. На выход в финал "лесников" дают 2.40.

