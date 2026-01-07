Кто выиграет Суперкубок Испании: букмекеры дали прогноз на главного фаворита

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом на победу в Супекубке Испании. На триумф каталонцев действует коэффициент 2.10 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом, рассказали в Favbet, является "Реал". Для него действует коэффициент 2.60.

Для Атлетико определен коэффициент 4.50. Он – третий в списке претендентов на титул.

Меньше всего шансов победить, считают букмекеры, у "Атлетика". Для него определен коэффициент 15.00.

Сам турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 11 января. Чемпионский титул защищает "Барселона".

В целом же, текущий розыгрыш станет 7-м в формате финала четырех. Команды-участницы квалифицировались на турнир как:

"Барселона" – чемпион Испании 2024/25 и обладатель Кубка Короля 2024/25.

"Реал" – вице-чемпион Испании 2024/25 и финалист Кубка Короля 2024/25.

"Атлетико" – команда, занявшая 3-е место в чемпионате Испании 2024/25.

"Атлетик" – команда, занявшая 4-е место в чемпионате Испании 2024/25.

Турнир будет состоять из 3-х матчей – двух полуфиналов и финала. Так, в 1/2 финала сыграют:

"Барселона" против "Атлетика".

Матч пройдет 7 января.

"Реал" против "Атлетико".

Проведение игры запланировано на 8 января.

Победители этих пар встретятся в финале, в котором и определиться обладатель трофея. Матч пройдет 11 января на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити", вмещающем 62 345 зрителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!