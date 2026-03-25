Кто выйдет на Чемпионат мира: букмекеры оценили шансы сборной Украины

Букмекеры не считают сборную Украины фаворитом на победу в путе B европейской части квалификации на Чемпионат мира-2026. По их мнению, квалифицироваться на Мундиаль удастся сборной Польши.

Как рассказали в vbet, для поляков определен коэффициент 2.62. Самый низкий из всех участников пути B.

Второй идет сборная Украины – с коэффициентом 3.25. Таким образом, по мнению специалистов, сборные Польши и Украины выиграют свои полуфиналы и разыграют поездку на Чемпионат мира в финальном матче.

Соперники же украинцев по полуфиналу – сборная Швеции – считается третьей претенденткой на выход на Мундиаль. Для нее действует коэффициент 3.50.

Меньше всего же аналитики верят в сборную Албании. Для нее определили коэффициент 7.00.

Когда пройдут финальные матчи отбора на Чемпионат мира

Сам же финальный этап отбора пройдет в 2 этапа. Так:

На первом 4 команды пути B проведут полуфиналы.

Матчи пройдут между сборными Украины и Швеции, а также Польши и Албании.

На втором – победители полуфиналов сыграют финал.

Именно в этом матче определится сборная, которая поедет на Чемпионат мира.

Полуфиналы пройдут 26 марта. Финал – 31 марта.

