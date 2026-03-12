Кто выйдет в 1/4 финала Лиги конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" имеет более высокие шансы на выход в 1/4 финала Лиги конференций в противостоянии с польским "Лехом". На его общую победу действует коэффициент 1.60, тогда как на соперников – 2.37.

В то же время, рассказали в vbet, в первом матче фаворитами являются поляки. На их победу действует коэффициент 2.66, тогда как на триумф украинцев – 2.75.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 3.56. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

Самым же вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 4.90. А кроме того:

1:0 (победа "Леха") – 7.90;

0:1 (победа "Шахтера") – 7.30.

Наименее вероятным – 4:4. Для него действует коэффициент 301.00.

Сама игра состоится 12 марта. Начало – 19:45 по Киеву. Ответный матч запланирован на 19 марта. Игра стартует в 22:00.

В 1/4 финала победитель пары сыграет либо с нидерландским АЗ, либо с чешской "Спартой".

В этой же паре букмекеры видят фаворитом чехов. Так:

для них действует коэффициент 1.80;

для АЗ – 1.90.

Как сообщал OBOZ.UA, перед стартом 1/8 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". Среди фаворитов также украинский "Шахтер" – он 6-й в списке.

