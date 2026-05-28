Кто выйдет в финал Чемпионат мира по футболу-2026: букмекеры назвали главных фаворитов
По мнению букмекеров, самые высокие шансы выйти в финал Чемпионата мира 2026 года имеют сборные Испании и Франции. Для них действуют самые низкие из всех участников турнира коэффициенты – 3.25 и 3.75 соответственно.
Также высокие шансы, считают в vbet, имеет сборная Англии. Для нее установили коэффициент 4.00.
Для сборной Бразилии действует коэффициент 5.00. Такой же – для действующих чемпионов, Аргентины. Далее идут:
- Португалия – 5.50;
- Германия – 6.50;
- Нидерланды – 9.00.
Для остальных сборных действуют намного более низкие коэффициенты – от 11.00 до 1001.00.
Меньше всего букмекеры верят в выход в финал сборной Гаити – для которой, собственно, и установлен коэффициент 1001.00. Также мало шансов дают сборным:
- Иордании – 501.00;
- Узбексатана, Кабо-Верде, Кюрасао – 401.00;
- Новой Зеландии, Панамы, Ирака – 301.00.
В то же время, самой вероятной финальной парой считается Англия – Испания. Для нее действует коэффициент 15.00. В топ-3 также вошли:
- Аргентина – Испания – 17.00;
- Бразилия – Испания – 17.00.
Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, увидеть в финале сразу 4 пары, для которых действует коэффициент 4501.00. Это:
- Германия – Гаити;
- Гаити – Португалия;
- Аргентина – Гаити;
- Бразилия – Гаити.
Как сообщал OBOZ.UA, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является действующий обладатель награды – игрок ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. При этом по сравнению с апрелем, его шансы существенно выросли – в прошлом месяце его расценивали лишь как 8-го претендента.
