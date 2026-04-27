Кто выйдет в финал Лиги чемпионов: букмекеры назвали фаворитов

По мнению букмекеров, наиболее вероятной парой, которая сыграет в финале Лиги чемпионов является "Бавария" – "Арсенал". Для нее действует коэффициент 2.63 – наиболее низкий среди остальных.

Для пары ПСЖ – "Арсенал", рассказали в vbet, установлен коэффициент 3.00. Она вторая "в списке".

На то, что в финале сыграют "Бавария" и "Атлетико" действует коэффициент 4.50. Т.е., по сравнению с предыдущими, букмекеры в нее не сильно верят.

Наименее же вероятной, по их мнению, является пара ПСЖ – "Атлетико". Для нее установлен коэффициент 5.50.

Первые матчи 1/2 финала турнира пройдут уже 28-29 апреля. Ответные игры запланированы на 5-6 мая.

В первом полуфинале сойдутся ПСЖ и "Бавария". По мнению букмекеров, фаворитами пары являются немцы:

на их выход в финал действует коэффициент 1.62;

на парижан – 2.05.

Второй полуфинальной парой стала "Атлетико" – "Арсенал". Здесь фаворитами считаются "канониры":

для них установлен коэффициент 1.50;

для "матрасников" – 2.35.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.

