Кто выйдет в финал НБА: букмекеры назвали фаворита Восточной конференции

По мнению букмекеров, победителем Восточной конференции НБА сезона 2025/26 станет "Нью-Йорк Никс". Для этой команды действует самый низкий коэффициент из всех оставшихся участников плей-офф – 1.10.

Для другого финалиста конферецнии – "Кливленд Кавальерс" – действует более низкий коэффициент. По данным vbet, он составляет 5.85.

В настоящее время команды сыграли уже 2 поединка. В первом победу одержали "Никс" – 115:104. Во втором победили также они – 109:93. Таким образом, общий счет серии составляет 2:0 в пользу "Нью-Йорка".

Следующая игра пройдет 24 мая на площадке "Кливленда".

В 1/4 финала конференции "Нью-Йорк Никс" победили "Атланта Хокс" со счетом 4:2. "Кавальерс" одолели "Торонто Рэпторс" – 4:3.

В 1/2 финала "Нью-Йорк" свипнул "Филаделтфию Севенти Сиксерс" – 4:0. "Кливленд" же прошли "Детройт Пистонс" – 4:3.

