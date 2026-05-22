Кто выйдет в финал НБА: букмекеры назвали фаворита Западной конференции

По мнению букмекеров, победителем Западной конференции НБА сезона 2025/26 станет "Оклахома-Сити Тандер". Для этой команды действует самый низкий коэффициент из всех оставшихся участников плей-офф – 1.60.

Для другого финалиста конферецнии – "Сан-Антонио Сперс" – действует более низкий коэффициент. По данным vbet, он составляет 2.20.

В настоящее время команды сыграли уже 2 поединка. В первом победу одержали "Сперс" – 122:115. Во втором победили действующие чемпионы – 122:113. Таким образом, общий счет серии составляет 1:1.

Следующая игра пройдет 23 мая на площадке "Сан-Антонио".

В 1/4 финала конференции "Оклахома-Сити Тандер" победила "Финикс Санс" со счетом 4:0. "Сперс" одолели "Портленд Трейл Блэйзерс – 4:1.

В 1/2 финала "Оклахома" свипнула "Лос-Анджелес Лейкерс" – 4:0. "Сан-Антонио" же прошли "Миннесоту Тимбервулвз" – 4:2.

