Кто вылетит из УПЛ: букмекеры дали прогноз
Букмекеры считают каменец-подольский "Эпицентр" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. На то, что команда не удержится в элитном дивизионе действует коэффициент 1.35 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым "претендентом" на прямой вылет, рассказали в Favbet, является "Полтава". Для нее действует коэффициент 1.45.
Далее идет группа из сразу 4 команд, чьи шансы на вылет оцениваются в 2.50. Это:
- "Александрия" – действующий вице-чемпион.
- "Рух" (Львов).
- "Верес" (Ривне).
- "Кудровка".
Меньше всего шансов напрямую покинуть УПЛ по итогам сезона 2025/26, по мнению букмекеров, у киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Их шансы оцениваются в 500.00.
Напомним: согласно регламенту, напрямую вылетают из УПЛ команды, которые по итогам сезона займут 15 и 16 места в турнирной таблице. Также "шанс" на вылет получат 13-я и 14-я команды сезона – они сыграют матчи плей-офф с 4-й и 3-й командами первой лиги соответственно.
В настоящее время в сезоне уже сыграно 3 тура из 30-ти. Возглавляет турнирную таблицу "Динамо", имея 9 очков из 9-ти возможных.
На 2-5 места с 7 очками делят:
- "Шахтер".
- ЛНЗ (Черкассы).
- "Колос" (Коваливка).
- "Облолонь".
Внизу таблицы – три команды не набравшие пока ни одного очка. Это:
- "Верес".
- "Эпицентр".
- "Александрия".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге. На его победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира.
