Кто вылетит из УПЛ: букмекеры дали прогноз

Станислав Кожемякин
1 минута
456
Кто вылетит из УПЛ

Букмекеры считают каменец-подольский "Эпицентр" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. На то, что команда не удержится в элитном дивизионе действует коэффициент 1.35 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым "претендентом" на прямой вылет, рассказали в Favbet, является "Полтава". Для нее действует коэффициент 1.45.

Букмекеры считают "Эпицентр" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги

Далее идет группа из сразу 4 команд, чьи шансы на вылет оцениваются в 2.50. Это:

  • "Александрия" – действующий вице-чемпион.
  • "Рух" (Львов).
  • "Верес" (Ривне).
  • "Кудровка".

Меньше всего шансов напрямую покинуть УПЛ по итогам сезона 2025/26, по мнению букмекеров, у киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Их шансы оцениваются в 500.00.

Напомним: согласно регламенту, напрямую вылетают из УПЛ команды, которые по итогам сезона займут 15 и 16 места в турнирной таблице. Также "шанс" на вылет получат 13-я и 14-я команды сезона – они сыграют матчи плей-офф с 4-й и 3-й командами первой лиги соответственно.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 3 тура из 30-ти. Возглавляет турнирную таблицу "Динамо", имея 9 очков из 9-ти возможных.

На 2-5 места с 7 очками делят:

  • "Шахтер".
  • ЛНЗ (Черкассы).
  • "Колос" (Коваливка).
  • "Облолонь".

Внизу таблицы – три команды не набравшие пока ни одного очка. Это:

  • "Верес".
  • "Эпицентр".
  • "Александрия".
Турнирная таблица чемпионата Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге. На его победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира.

