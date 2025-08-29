Кто вылетит из УПЛ: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают каменец-подольский "Эпицентр" главным претендентом на прямой вылет из украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. На то, что команда не удержится в элитном дивизионе действует коэффициент 1.35 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым "претендентом" на прямой вылет, рассказали в Favbet, является "Полтава". Для нее действует коэффициент 1.45.

Далее идет группа из сразу 4 команд, чьи шансы на вылет оцениваются в 2.50. Это:

"Александрия" – действующий вице-чемпион.

"Рух" (Львов).

"Верес" (Ривне).

"Кудровка".

Меньше всего шансов напрямую покинуть УПЛ по итогам сезона 2025/26, по мнению букмекеров, у киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Их шансы оцениваются в 500.00.

Напомним: согласно регламенту, напрямую вылетают из УПЛ команды, которые по итогам сезона займут 15 и 16 места в турнирной таблице. Также "шанс" на вылет получат 13-я и 14-я команды сезона – они сыграют матчи плей-офф с 4-й и 3-й командами первой лиги соответственно.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 3 тура из 30-ти. Возглавляет турнирную таблицу "Динамо", имея 9 очков из 9-ти возможных.

На 2-5 места с 7 очками делят:

"Шахтер".

ЛНЗ (Черкассы).

"Колос" (Коваливка).

"Облолонь".

Внизу таблицы – три команды не набравшие пока ни одного очка. Это:

"Верес".

"Эпицентр".

"Александрия".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге. На его победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира.

