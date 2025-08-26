Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: букмекеры дали прогноз

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.50 – самый низкий из всех участников турнира. Перед стартом же турнира на победу "горняков" действовал коэффициент 1.75 – т.е., его шансы увеличились.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является киевское "Динамо". Для действующего чемпиона установили коэффициент 2.50. Перед стартом же чемпионата, на киевлян давали 2.30. Т.е., их шансы на победу теперь выглядят хуже.

Третье – с большим отрывом – житомирское "Полесье". Для него действует коэффициент 100.00, тогда как перед стартом сезона было 30.00.

Для всех остальных участников – включая действующего вице-чемпиона "Александрию" коэффициенты намного ниже. Они начинаются с 200.00 и доходят до 500.00.

При этом меньше всего букмекеры верят в победу сразу 8 команд из 16-ти – для всех их действует самый низкий коэффициент 500.00. Это:

"Рух" (Львов).

"Верес" (Ривне).

"Оболонь" (Киев).

"Эпицентр" (Каменец-Подольский).

"Полтава".

"Кудровка";

"Александрия", для которой перед чемпионатом действовал коэффициент 300.00.

"Заря" (Луганск), для которой ранее действовал коэффициент 450.00.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 3 тура из 30-ти. Возглавляет турнирную таблицу "Динамо", имея 9 очков из 9-ти возможных.

На 2-5 места с 7 очками делят:

"Шахтер".

ЛНЗ (Черкассы).

"Колос" (Коваливка).

"Облолонь".

Внизу таблицы – три команды не набравшие пока ни одного очка. Это:

"Верес".

"Эпицентр".

"Александрия".

Матчи 4 тура запланированы на 29-31 августа.

