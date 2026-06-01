Кто забьет больше всех голов на ЧМ-2026: букмекеры назвали имя

По мнению букмекеров, лучшим бомбардиром Чемпионата мира-2026 по футболу станет Килиан Мбаппе. Для атакующего игрока сборной Франции действует коэффициент 7.00 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, считают в vbet, идет нападающий сборной Англии Гарри Кейн. Для него установлен коэффициент 8.00.

Для Лионеля Месси из Аргентины действует коэффициент 13.00. Он третий в списке.

В топ-10 также вошли:

Эрлинг Холланд (Норвегия) – 15.00;

Микель Оярсабаль (Испания) – 15.00;

ЛАмин Ямаль (Испания) – 17.00;

Кришитану Роналду (Португалия) – 21.00;

Усман Дембеле (Франция) – 21.00;

Лаутаро Мартинес (Аргентина) – 26.00;

Винисиус Джуниор (Бразилия) – 26.00.

Больше всего ассистов же, по мнению букмекеров, отдаст также игрок сборной Франции Майкл Олисе, а также португалец Бруну Фернандеш. Для обоих действует коэффициент 11.00.

Для Лионеля Месси и Ламина Ямаля установлен коэффициент 13.00. Они делят 3-4 места в списке.

Среди лидеров списка также:

Винисиус Джуниор (Бразилия) – 15.00;

Килиан Мбаппе (Франция) – 21.00;

Кевин де Брюйне (Бельгия) – 21.00;

Флориан Виртц (Германия) – 21.00.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является действующий обладатель награды – игрок ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. При этом по сравнению с апрелем, его шансы существенно выросли – в прошлом месяце его расценивали лишь как 8-го претендента.

