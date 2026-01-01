Кто забьет больше всех голов в чемпионате Украины: назван главный претендент на лучшего бомбардира

Букмекеры считают Проспера Обаха, который перешел из ЛНЗ в "Шахтер" главным фаворитом в гонке бомбардиров украинской Премьер-лиги. На его победу действует коэффициент 4.00. В настоящее время этот футболист забил 7 голов в 15 матчах, 1 из которых с пенальти.

Сразу за Оба идет группа из 3-х футболистов, для которых, сообщили в Favbet, действует коэффициент 4.50. Это:

Егор Твердохлеб (по сообщениям, перешел из "Кривбасса" в ЛНЗ) – 7 голов в 15 матчах, 3 с пенальти.

Филипп Будковский ("Заря") – 7 голов в 15 матчах, 0 с пенальти.

Бабукар Фаль ("Рух") 7 голов в 16 матчах, 0 с пенальти.

Для Николая Гайдучика ("Полесье", 7 голов в 16 матчах, 0 с пенальти) действует коэффициент 5.00. Еще для двух футболистов установлен коэффициент 5.50 – это:

Кауан Элиас ("Шахтер") – 6 голов в 14 матчах, 0 с пенальти.

Юрий Климчук ("Колос") – 7 голов в 16 матчах, 0 с пенальти.

Напомним: в сезоне 2024/25 лучшим бомбардиром стал Владислав Ванат, который тогда играл за "Динамо", а ныне выступает за испанскую "Жирону". Для победы ему хватило 17 голов в 28 матчах.

Ванат стал лучшим бомбардиром и сезоном ранее. Тогда он забил 14 мячей за 27 игр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, сборная Украины по футболу не является фаворитом Пути B европейского плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026. По их мнению, больше всего шансов выйти на мундиаль имеет сборная Польши.

