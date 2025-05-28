"Кудровка" сразится с "Ворсклой": букмекеры назвали фаворита мачта плей-офф за право играть в УПЛ

В первом матче плей-офф за право играть в Украинской премьер-лиге в сезоне 2025/26 между "Кудровкаой" из Черниговской области и полтавской "Ворсклой" букмекеры видят фаворитами полтавчан. На их победу действует коэффициент 1.97, тогда как на победу кудровчан – 4.15.

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На ничью же действует коэффициент 3.45. Т.е., по данным Favbet, такой исход поединка считается более вероятным, чем победа "Кудровки".

Самым вероятным счетом букмекеры считают 0:1 в пользу "Ворсклы"– для него действует коэффициент 5.90. А кроме того:

1:1 – 6.10;

0:0 – 6.90;

0:2 (победа "Ворсклы") – 8.10;

1:0 (победа "Кудровки") – 9.00;

1:2 (победа "Ворсклы") – 9.40.

Меньше всего верят в победу "Кудровки" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 34.00. А также в счета:

3:0 (победа "Кудровки") – 33.00;

3:1 (победа "Кудровки") – 29.00;

2:3 (победа "Ворсклы") – 28.00.

Фаворитом же на общую победу в паре букмекеры видят таже "Ворсклу". Для нее действует коэффициент 1.18, для "Кудровки" – 4.80.

Сами игры пройдут 29 мая и 1 июня.

"Ворскла" по итогам сезона УПЛ заняла 13 место. "Кудровка" в Чемпионской группе Первой лиги – четвертое.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, букмекеры считают "Челси" фаворитом на победу в Лиге Конференций. Для него действует коэффициент 1.41, тогда как для другого финалиста турнира – "Бетиса", – 2.99.

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