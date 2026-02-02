Купил билет и забыл о нем: мужчина несколько месяцев не знал, что выиграл $15 млн

Житель канадской провинции Альберта Те Сон Ли стал победителем джекпота лотереи Lotto Max в размере 15 млн долларов. Он узнал о своем выигрыше через несколько месяцев после розыгрыша, так как не верил в победу и на некоторое время забыл о купленном билете.

Выигрышный билет, по данным Western Canada Lottery Corporation (WCLC), Ли приобрел еще в октябре 2025 года. Проверить его он решил только в январе – и был шокирован увиденным результатом, пишет Yahoo News Canada.

"Я всегда мечтал об этом дне. Но когда впервые узнал, что выиграл, не мог в это поверить и просканировал билет еще раз", – рассказал Ли организаторам лотереи.

Победный билет был куплен на автозаправке Petro-Canada вблизи перекрестка 30 Avenue и Calgary Trail. После того как Ли сообщил о выигрыше жене и дочери, семья начала планировать, как распорядиться средствами.

По словам мужчины, прежде всего они намерены полностью погасить ипотеку, а также, вероятно, купить новый автомобиль. Кроме того, Ли мечтает больше путешествовать и заниматься общественной и благотворительной деятельностью.

"Я также уже несколько лет не мог навестить маму, которая живет за границей, и очень хочу это сделать. Этот выигрыш позволит осуществить все эти планы", — отметил он.

Несмотря на это, мужчина признается, что до сих пор не до конца осознал то, что произошло. "Все мои коллеги мечтают о выигрыше и покупают билеты, как и я. Поэтому выиграть на самом деле невероятно", – добавил Ли.

