Купил билет за 5 долларов и получил "пожизненную зарплату": история необычного выигрыша

В США покупатель лотерейного билета за $5 выиграл необычный приз – по $100 тыс. в год пожизненно. Поэтому владелец необычного джекпота теперь может не работать, но фактически получать"зарплату" в течение всей жизни.

Имя счастливца пока не называют, однако известно, что выигрышный билет был приобретен в аптеке в округе Миддлсекс (штат Нью-Джерси), пишет People.

Победитель угадал все пять основных чисел в розыгрыше Millionaire for Life, который состоялся 29 мая. Выигрышной стала комбинация 09, 25, 33, 35 и 42.

Для получения главного джекпота также необходимо было угадать специальный шар Millionaire Ball с номером 02, однако игрок не смог этого сделать. Несмотря на это, его выигрыш остается одним из крупнейших в лотерее.

По правилам игры победитель может выбрать один из двух вариантов получения денег:

ежегодные выплаты по $100 тыс. до конца жизни$

единовременная выплата в размере около $2,2 млн.

Если бы участник также угадал бонусный шар, он получил бы главный приз. Это либо $1 млн в год пожизненно, либо единовременная выплата около $18 млн.

Лотерею Millionaire for Life в США запустили только в конце февраля 2026 года. Билеты стоят $5, а розыгрыши проводятся ежедневно. В проекте участвуют 32 американские юрисдикции, включая Вашингтон.

Это уже не первая громкая история последних недель. Ранее в Калифорнии уроженец Мексики Фернандо Аяла выиграл $15 млн в мгновенной лотереепосле того, как вернулся в магазин за еще одним билетом. По его словам, выигрышный билет будто "ждал его всю ночь".

Еще одна необычная история произошла в Южной Каролине. Там мужчина вернул незнакомцу утерянный выигрышный билет на $500, а через два месяца сам выиграл джекпот в размере $586 тыс. Победитель убежден, что удача вернулась к нему за добрый поступок.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее также 20-летняя канадка отказалась от $1 миллиона выигрыша в лотерее единоразово и выбрала пожизненные выплаты по $1000 в неделю. При длительной жизни они могут принести счастливице более $3,3 миллиона.

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