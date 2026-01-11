Пенсия в 20 лет по $1000 в неделю: как женщина превратила джекпот в лотерее в пожизненные выплаты

20-летняя канадка отказалась от $1 миллиона выигрыша в лотерее единовременно и выбрала пожизненные выплаты по $1000 в неделю, которые при длительной жизни могут принести более $3,3 миллиона. Такой выбор редкий, но он снижает риск потерять деньги из-за финансовых ошибок и фактически гарантирует стабильный доход до конца жизни.

Об этом сообщает USA TODAY. После выигрыша Бренда оказалась перед стандартным выбором, который предлагают канадские лотерейные операторы:

единовременная выплата $1 миллион , которая в Канаде не облагается налогами;

, которая в Канаде не облагается налогами; гарантированные выплаты по $1000 в неделю до конца жизни.

По статистике, такой выбор делают единицы. Исследование Powerball показывает, что более 93% победителей лотерей выбирают мгновенную наличность, даже если долгосрочный вариант потенциально выгоднее.

Финансовый консультант Дэн Уайт, основатель компании Daniel A. White & Associates, объясняет, что ключевой фактор – страх. Люди боятся не дожить до момента, когда выплаты превысят единовременную сумму. "У многих победителей возникает простая мысль, а что, если со мной что-то случится завтра?" – отмечает эксперт.

Однако этот подход часто игнорирует другой, не менее серьезный риск – потерять все деньги из-за неправильных решений. Опыт показывает, что большие выигрыши далеко не всегда гарантируют финансовую стабильность. По данным American Bankruptcy Institute, победители лотерей значительно чаще объявляют банкротство уже через 3-5 лет после получения денег.

Разные исследования оценивают долю тех, кто теряет весь выигрыш, в пределах от 33% до 70%. Причины типичны, среди них неудачные инвестиции, азартные игры, зависимости, импульсивные покупки дорогих авто или недвижимости. Именно поэтому регулярные выплаты часто считают своеобразной защитой от собственной финансовой неопытности.

В Канаде аннуитет – это не просто способ выплаты джекпота, а отдельный формат лотерей, ориентированный на пожизненное финансовое обеспечение. Вместо фиксированной суммы победитель получает право на регулярные выплаты до конца жизни.

В большинстве случаев лотерейные корпорации позволяют выбрать между аннуитетом и единоразовой суммой. Окончательное решение остается за победителем.

