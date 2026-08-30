Купил лотерейный билет сразу после того, как ему исполнилось 18 лет, и выиграл $10 тис.: как подросток планирует потратить выигрыш

18-летний Остин из Огайо купил свой первый лотерейный билет сразу после полуночи в день своего рождения и неожиданно выиграл 10 тысяч долларов, потратив на билет 20 долларов. После уплаты налогов парень получит около $7 325 и планирует потратить деньги на новый автомобиль, поскольку его нынешняя машина имеет пробег около 300 тысяч миль и начала ломаться.

Об этом пишет People. По словам молодого человека, идея купить скретч-билет возникла скорее как шутка в честь его дня рождения. Он вместе с другом отправился на заправку в Колумбусе сразу после полуночи, не подозревая, что эта спонтанная поездка станет началом его первого крупного выигрыша.

Остин, которого представители лотереи Огайо не называют полным именем, сначала обратил внимание на совсем другой лотерейный билет. Однако денег на него у парня не хватило.

В результате он решил не отказываться от задуманного и просто выбрал другой скретч-билет стоимостью $20 — фактически первый, который попался ему на глаза. Именно эта случайная замена и принесла ему значительный для 18-летнего парня приз — $10 тысяч.

Причём Остин купил билет практически сразу после того, как ему исполнилось 18 лет. То есть он ещё даже не успел полноценно отпраздновать свой переход во взрослую жизнь, как получил первый крупный денежный подарок — правда, не от родственников, а благодаря выигрышному билету.

Когда парень стёр защитное покрытие и увидел результат, он сам не сразу понял, что произошло. Вместе с Остином в поездке был его друг, который также не мог поверить, что обычный билет за 20 долларов действительно принёс такой результат...

Для юноши это действительно было довольно необычное начало взрослой жизни. Первый лотерейный билет, который он купил, сразу оказался выигрышным, а сумма превысила его расходы на билет в 500 раз.

Фактическая сумма, которую Остин сможет получить после уплаты обязательных налогов, будет меньше заявленных 10 тысяч долларов. По данным лотереи, после удержания федеральных и государственных налогов победителю останется примерно 7 325 долларов.

Парень рассказал представителям лотереи, что автомобиль, которым он сейчас пользуется, имеет огромный пробег — около 300 тысяч миль, или более 480 тысяч километров. Машина в последнее время стала работать всё хуже, поэтому необходимость приобрести другой автомобиль для него стала особенно актуальной.

Таким образом, вместо того чтобы потратить весь выигрыш на развлечения или дорогие покупки, Остин планирует потратить полученные деньги на то, что ему действительно нужно.

Если вычесть налоги, после выплаты у него останется около $7,3 тысячи. Этих денег может хватить на первоначальный взнос за автомобиль или на покупку более доступной подержанной машины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах игрок не смог добиться от банка компенсации 33,5 тыс. евро, которые он потерял в онлайн-казино без местной лицензии. Мужчина утверждал, что банк должен был приостановить его платежи или предупредить о рисках, однако нидерландский Институт финансовых споров Kifid не обнаружил нарушений со стороны финансового учреждения.

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