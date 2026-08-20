Игрок потерял 33,5 тыс. евро в нелегальном казино и требовал деньги у банка: чем закончился спор

В Нидерландах игрок не смог добиться от банка компенсации 33,5 тыс. евро, которые потерял в онлайн-казино без местной лицензии. Мужчина утверждал, что банк должен был остановить его платежи или предупредить о рисках, однако нидерландский Институт финансовых споров Kifid не обнаружил нарушений со стороны финансового учреждения.

Об этом говорится в решении Kifid, опубликованном 17 августа 2026 года. Детали дела также приводит нидерландское профильное издание СasinoNieuws.nl.

Как мужчина потерял 33,5 тыс. евро

В октябре и ноябре 2024 года клиент банка ABN AMRO совершил несколько платежей в пользу онлайн-казино BetSixty. Всего он перевел 33 500 евро.

Деньги поступали в казино через Naudapay Limited – платежного посредника, который использовался для проведения операций. Сам BetSixty не имел лицензии нидерландского регулятора Kansspelautoriteit на организацию онлайн-азартных игр в стране.

После того как мужчина потерял деньги, он обратился в Kifid с требованием компенсировать ему всю сумму. По его мнению, банк должен был вмешаться, остановить транзакции или хотя бы предупредить его о том, что средства направляются нелегальному оператору азартных игр.

Почему банк не обязали вернуть деньги

Kifid не согласился с аргументами клиента. В решении указано, что все спорные платежи мужчина осуществлял сам и подтверждал их в соответствии с процедурой, согласованной с банком.

Поэтому они считались разрешенными платежными операциями. По общему правилу в такой ситуации ответственность за проведенный платеж несет сам клиент. То, что получателем денег фактически было нелегальное для Нидерландов казино, само по себе не создает для банка обязанности компенсировать клиенту проигрыш.

Kifid также не обнаружил доказательств того, что во время проведения платежей ABN AMRO знал о необычном характере операций или связанных с ними рисках. При таких обстоятельствах банк не был обязан блокировать транзакции или отдельно предупреждать клиента.

В то же время Kifid отметил, что особая обязанность банка заботиться об интересах клиента не означает наличия общей обязанности постоянно отслеживать все его платежи для выявления возможного мошенничества. В результате требование о компенсации 33 500 евро отклонили.

Решение не является обязательным

Важная деталь –решение Kifid по этому делу не является обязательным. То есть оно не лишает клиента возможности обратиться в суд, если он решит продолжить борьбу за компенсацию.

В то же время это решение вписывается в ряд похожих дел в Нидерландах, где клиенты пытались переложить на банки ответственность за деньги, проигранные в онлайн-казино. Например, в декабре 2025 года Kifid отклонил требование клиента ABN AMRO, который потерял более 266 тыс. евро после 2445 платежей через платежных посредников. Комиссия также установила, что клиент сам подтверждал операции, а общей обязанности банка контролировать все платежи не существует.

Отдельно в августе 2026 года Kifid рассматривал аналогичный спор с Triodos Bank. В другом деле клиент ABN AMRO пытался получить компенсацию в размере 45 500 евро, которые проиграл за один день в онлайн-азартных играх.

Таким образом, нидерландская практика сейчас исходит из того, что сам факт проведения платежа в пользу нелегального казино не делает банк автоматически ответственным за последующий проигрыш клиента. Ключевым является то, были ли платежи осуществлены самим клиентом и имел ли банк на момент их проведения конкретные основания считать операции опасными или необычными.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцу, который набрал долгов более чем на 1,35 млн грн, отказали в открытии производства по делу о неплатежеспособности. Верховный суд (ВС) постановил, что гражданин потратил часть этих средств на азартные игры, а процедура банкротства не предназначена для списания долгов, связанных с развлечениями и недобросовестным поведением.

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