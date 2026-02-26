Купил выигрышный билет и не забрал его: суд в США решает судьбу джекпота на $12,8 млн

В США суд рассматривает дело о джекпоте $12,8 млн, который оказался под вопросом из-за покупки выигрышного билета работником магазина после отказа клиента от оплаты. Решение определит, принадлежит ли приз сотруднику, торговой точке или же вообще будет потерян.

Об этом пишет The Times of India. Причина – выигрышный билет приобрел работник магазина, в котором он работал, при обстоятельствах, вызвавших серьезные юридические сомнения.

Инцидент произошел вечером 24 ноября 2025 года в магазине Circle K в городе Скоттсдейл. По материалам судебной жалобы клиент попросил повторить набор номеров для розыгрыша лотереи The Pick. Дежурный кассир Роберт Гавлица распечатал билеты на 85 долларов, но покупатель заплатил только 60 долларов, после чего ушел, оставив неоплаченные билеты на прилавке.

Билеты так и не были проданы, они пролежали в магазине до утра. На следующий день, узнав, что именно этот магазин реализовал выигрышный билет с джекпотом, Гавлица проверил оставленные билеты и обнаружил среди них тот самый выигрышный с номерами 3, 13, 14, 15, 19 и 26.

После завершения смены работник снял форму, вернулся в кассу и, по данным жалобы, выкупил билеты за 10 долларов через другого сотрудника. Именно этот шаг и стал ключевым в споре, ведь может ли сотрудник магазина считаться законным владельцем лотерейного билета, который был неоплачен клиентом и оставлен в торговой точке.

Руководство Circle K передало билет в корпоративный офис, где он хранится до окончательного решения суда. Компания заявила, что сама не претендует на джекпот, но просит суд определить, кому принадлежит право собственности – магазину или работнику.

В заявлении ссылаются на нормы Административного кодекса Аризоны, согласно которым розничные продавцы могут иметь права на лотерейные билеты, оставшиеся неоплаченными и непроданными клиентами. Представитель Arizona Lottery отметил, что ведомству не известны предыдущие прецеденты подобных споров в штате.

Джекпот в 12,8 млн долларов стал четвертым по величине призом в игре The Pick в истории Аризоны и крупнейшим с 2019 года. По правилам, первичный клиент, который изначально заказывал билеты, имеет время до 23 мая (180 дней после розыгрыша), чтобы заявить свои права на выигрыш.

Отдельно стоит отметить финансовый интерес торговой точки, ведь розничные продавцы в Аризоне получают 6,5% комиссии с продаж лотерейных билетов и бонус в 10 000 долларов за реализацию джекпотов свыше 1 миллиона долларов. Однако в этом деле речь идет не о бонусе, а о полном праве на многомиллионный приз.

Суд должен определить, считаются ли неоплаченные билеты собственностью магазина, или же их дальнейшая покупка работником делает его законным победителем. От этого решения зависит, кто получит один из крупнейших лотерейных выигрышей в истории штата.

