Купила первый в жизни лотерейный билет и разбогатела на $100 тыс.: на что женщина потратит джекпот

Американка Кала Джеффрис впервые в жизни решила испытать удачу в лотерее и сразу выиграла главный приз в размере 100 тыс. долларов. Женщина призналась, что сначала не поверила своим глазам, а теперь планирует купить автомобиль и оплатить обучение. После уплаты налогов женщина получила более $72 тыс.

Об этом пишет People. По словам девушки, она не планировала участвовать в лотерее. Во время обычной поездки женщина остановилась на автозаправке и зашла в магазин, чтобы сделать несколько покупок.

Именно там её внимание привлек один из скретч-билетов. Не имея никакого опыта участия в лотереях, американка решила рискнуть и приобрести его. Позже она призналась, что выбрала именно этот билет без какой-либо стратегии — он просто "бросился ей в глаза".

Когда Кала начала стирать защитный слой, то поняла, что перед ней главный приз. Однако первая реакция была совсем не радостной, ведь женщина подумала, что неправильно читает информацию. Только после повторной проверки она осознала, что выиграла $100 000.

Чтобы оформить выигрыш, победительница приехала в штаб-квартиру лотереи, и после обязательной уплаты федеральных и местных налогов получила на руки$72 018. Кала рассказала, что не собирается тратить неожиданные средства на роскошь или дорогие покупки. По её словам, в первую очередь она хочет приобрести новый автомобиль и отложить значительную часть выигрыша на обучение.

Скретч-игра, в которой повезло американке, появилась в продаже только в марте этого года. Всего организаторы предусмотрели 80 главных призов по $100 тыс. каждый.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жительница Бруклина Кристиана Батчер стала мультимиллионершей после покупки скретч-билета лотереи в местном киоске. Вместо ежегодных выплат она решила сразу забрать деньги и получила более 1,24 миллиона долларов после уплаты налогов.

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