Обычный поход в киоск сделал женщину мультимиллионершей: как ей удалось выиграть 3 млн долларов в лотерею

Жительница Бруклина Кристиана Батчер стала мультимиллионершей после покупки скретч-билета в местном киоске. Вместо ежегодных выплат она решила сразу забрать деньги и получила более 1,24 миллиона долларов после уплаты налогов.

Об этом пишет PlayUSA. Судьбоносный билет Кристиана приобрела в небольшом киоске, расположенном на Hanson Place в Бруклине.

Для владельцев торговой точки это также стало особенным событием, ведь именно их магазин вошел в список мест, где в этом году были проданы многомиллионные выигрышные билеты. Когда именно женщина поняла, что стала миллионершей, организаторы лотереи не раскрывают. Известно лишь, что после проверки билета она прибыла в штаб-квартиру Нью-Йоркской лотереи, где официально оформила свой выигрыш.

Несмотря на заявленный главный приз в 3 миллиона долларов, фактическая сумма, которую получила американка, оказалась значительно меньше. Победителям крупных лотерей в США обычно предлагают два варианта получения денег — ежегодные выплаты в течение многих лет или единовременную выплату меньшей суммы.

Кристиана выбрала второй вариант, после вычета федеральных и штатных налогов на её счёт поступило 1 242 851 доллар. Именно единовременную выплату выбирает большинство крупных победителей американских лотерей, ведь она позволяет сразу получить деньги и самостоятельно решать, как ими распорядиться.

По информации организаторов, после этого выигрыша в игре остаются ещё три главных приза, которые пока никто не получил. Именно поэтому желающие и в дальнейшем покупают билеты в надежде повторить историю жительницы Бруклина.

В отличие от некоторых других американских лотерей, скретч-билеты не продаются через интернет. Их можно приобрести только лично в одном из примерно 17 тысяч лицензированных пунктов продажи, работающих в штате Нью-Йорк.

Выигрыш Кристианы стал далеко не единственным в этом году: в последние месяцы в штате уже было зафиксировано несколько многомиллионных выигрышей в мгновенных лотереях, что только подогревает интерес игроков. Впрочем, сами организаторы в очередной раз напоминают: даже несмотря на громкие истории успеха, выигрыш главного приза остается делом большой удачи.

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