Купили билет в собственном магазине и сорвали куш: как супругам удалось выиграть 100 тыс. долларов в лотерею

Супруги из Мичигана выиграли 100 тысяч долларов в лотерею благодаря билету, купленному в их собственном магазине, а муж сообщил жене о джекпоте, разбудив её во сне. Выигранные средства они планируют потратить на оплату счетов и развитие семейного бизнеса.

Об этом пишет People. 77-летняя Патрисия Ланге и её муж уже давно придерживались небольшого ритуала: почти каждый день они покупали билет в своём магазине товаров для праздников.

Супруги не ожидали крупных выигрышей — это была скорее привычка и способ добавить немного азарта в будни. Однако один из розыгрышей стал для них по-настоящему судьбоносным. Во время трансляции муж Патрисии внимательно следил за выпадением номеров и вдруг понял, что их билет оказался выигрышным. Супруги правильно угадали девять из двадцати чисел, а благодаря специальному множителю сумма приза выросла до 100 тысяч долларов.

По словам Патрисии, муж был настолько потрясён увиденным, что сразу поехал домой, чтобы сообщить жене невероятную новость. Женщина вспоминает, что проснулась посреди ночи от того, что муж её разбудил. "Я знала, что это должно быть что-то очень важное, потому что он никогда меня не будит", — рассказала Патрисия.

После того как она узнала о выигрыше, эмоции буквально переполнили обоих. Супруги долго не могли осознать, что произошло на самом деле. По словам победительницы, первая реакция была одна – полное удивление. Она призналась, что они просто не могли поверить своим глазам, ведь годами покупали билеты без особых ожиданий, а теперь стали обладателями шестизначного приза.

Несмотря на солидный выигрыш, супруги не планируют кардинально менять образ жизни. Патрисия рассказала, что в первую очередь они потратят средства на погашение счетов. Остальные деньги вложат в развитие собственного магазина, пополнив товарные запасы перед началом активного сезона продаж.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, женщина из Скарборо (город в Англии) выиграла 1 миллион долларов в лотерею, даже не зная об этом несколько дней, потому что забыла свой билет в сумке. После выигрыша она планирует путешествия по Европе, занятия искусством и более спокойную жизнь с возможностью раньше выйти на пенсию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!