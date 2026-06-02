Купили билет за 30 гривен и стали миллионерами: в Одессе пенсионеры сорвали крупный джекпот

В Одессе обычные супруги пенсионеров стали миллионерами после того, как приобрели лотерейный билет за 30 гривен, а решающим оказался случайный выбор жены и внимательность внучки, которая нашла третью выигрышную линию. Полученные средства семья планирует направить прежде всего на ремонт дома, поврежденного в результате российского обстрела.

Об этом сообщает МСЛ Оператор государственный лотерей. Глава семьи регулярно покупал лотерейные билеты в течение двух десятилетий. Для него это было своеобразным хобби и возможностью испытать удачу.

Впрочем, его жена Нелля Васильевна к такому увлечению относилась довольно скептически. По ее словам, она неоднократно предлагала мужу прекратить тратить деньги на билеты, ведь серьезных выигрышей семья не получала. Однако муж оставался оптимистом и каждый раз повторял фразу, что "надежда умирает последней".

День, который изменил жизнь семьи, начался совершенно обычно. Во время покупки лотерейных билетов продавщица посоветовала мужчине обратить внимание на новый вариант билетов стоимостью 30 гривен. Обычно он покупал другие билеты, но на этот раз решил прислушаться к рекомендации.

Мужчина приобрел два билета и предложил жене наугад выбрать один из них. Именно этот случайный выбор и стал судьбоносным. Как позже шутила Нелля Васильевна, ей достался билет с миллионным выигрышем, тогда как второй принес лишь символический выигрыш в 20 гривен.

Проверяя результаты, мужчина внимательно просмотрел билет и нашел только две выигрышные линии. Он даже не подозревал, что держит в руках главный приз. Разгадать истинную ценность билета помогла внучка. Девушка решила самостоятельно еще раз проверить результаты и заметила третью выигрышную линию, которую дедушка пропустил.

Полученные средства семья планирует потратить не на роскошные покупки или дорогие путешествия. Первоочередной потребностью для пенсионеров остается ремонт собственного дома, который пострадал в результате российской атаки. По словам Нелли Васильевны, во время одного из обстрелов вблизи их дома взорвалась ракета. Один из обломков пробил крышу дома и оставил значительные повреждения кровли.

В течение длительного времени семья не могла полностью восстановить дом из-за нехватки средств. Теперь миллионный выигрыш позволит провести необходимый ремонт и устранить последствия разрушений. История одесских пенсионеров быстро стала известной далеко за пределами их района.

Продавщица, которая продала счастливый билет, рассказывает, что после новости о выигрыше покупатели начали значительно активнее интересоваться лотереей. Местные жители надеются повторить успех пенсионеров и испытывают собственную удачу.

