Украинка выиграла крупную сумму в лотерею и скрыла это от родных: как объяснила

Жительница Ривненской области выиграла в лотерею солидную сумму 300 тысяч гривен. Несмотря на это, счастливица приняла нестандартное решение – держать свою удачу в строгой тайне даже от ближайших родственников.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л." 16 декабря. Отмечается, что речь идет о результатах конкурса "Парочка" во время 1384-го тиража "Лото-Забава", прошедшего 17 мая.

Спонтанная покупка в супермаркете

Победительница рассказывает, что участвует в розыгрышах "Лото-Забава" уже очень давно, однако делает это не регулярно, а по зову момента.

"Как где-то близко возле точки продажи, то могу приобрести билеты", – делится своей привычкой женщина.

Именно так 17 мая женщина просто шла по своим делам и по дороге решила зайти в супермаркет. Увидев там фирменную точку продажи лотерей, она купила лотерейный билет за 35 гривен.

"Пришла, купила и все", – вспоминает ривненчанка.

Именно эта спонтанная покупка за несколько дней принесла сотни тысяч гривен. Что интересно, для женщины это уже не первый крупный выигрыш в жизни – когда-то ей уже улыбалась большая удача в "Лото-Забава", но это было так давно, что деталей она уже не помнит.

"Тише едешь — дальше будешь"

Получив известие о выигрыше, жительница Ривненщины сознательно решила избегать любого излишнего внимания к своей персоне. Она не спешит рассказывать о деньгах семье и делиться радостью с окружающими.

Когда у победительницы спросили о том, как именно она планирует распорядиться выигранными 300 000 гривен, она лишь озвучила свою главную жизненную философию. "Тише едешь – дальше будешь", – сказала победительница.

Кроме нее, 17 мая сразу пятеро участников стали победителями "Великої гри". Согласно правилам лотереи, главный приз в 190 тысяч гривен был разделен поровну между победителями – каждый из них получит по 38 000 гривен.

