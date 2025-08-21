Легальный бизнес начал терять миллиарды: черный рынок азартных игр захватывает Украину

В 2025 году легальный игорный бизнес в Украине недополучит около 15 млрд грн из-за роста черного рынка. Несмотря на это, налоговые поступления в бюджет растут, что свидетельствует о прозрачности и стабильности легального сегмента.

Об этом заявил президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ) Александр Когут во время совещания участников Ассоциации. Он подчеркнул, что официальные финансовые показатели первого полугодия 2025 года уже демонстрируют негативную динамику.

За этот период совокупная выручка рынка IGaming составила 27,1 млрд грн. Если тренд сохранится, то по итогам года показатель составит около 54-55 млрд грн против 59,6 млрд грн в 2024 году.

"Мы видим остановку роста, который наблюдался последние два года. Главная причина – активизация нелегального рынка, где операторы работают без лицензий, не платят налогов и пользуются схемами P2P и дроп-аккаунтов", – отметил Когут.

По данным АУОГБ, ежеквартально около 20-25 тысяч украинцев переходят из легальных казино на нелегальные платформы. Причины – отсутствие налоговых ограничений для "черных" операторов, агрессивная реклама на YouTube, Instagram, Telegram-каналах и даже на порносайтах, а также простота доступа через зеркала заблокированных сайтов.

"Ассоциация подчеркивает, что такие операторы не только забирают средства с украинского рынка, но и получают доступ к чувствительной финансовой информации граждан, что представляет дополнительную угрозу национальной безопасности", – отмечают в организации.

Новый государственный регулятор ПлейСити, созданный в 2025 году, уже провел три волны блокировок нелегальных онлайн-казино, в результате которых было закрыто более 1300 сайтов. В АУОГБ отмечают, что сотрудничество с правоохранителями продолжается, однако около 30 теневых брендов, преимущественно с российским происхождением, остаются активными.

"Российские компании, вытесненные с рынка в 2023-2024 годах, пытаются вернуться через технологические войны (создание зеркал), юридические иски и информационные атаки против легальных операторов", – объясняет Когут. Несмотря на сокращение доходов, налоговые поступления от легальной индустрии в 2025 году все же вырастут на 13%.

В первом полугодии в бюджет поступило 9,7 млрд грн, тогда как в 2024 году в целом было уплачено 17,1 млрд грн, это подтверждает, что легальные операторы работают прозрачно и обеспечивают существенные поступления в госбюджет. "АУОГБ подчеркивает, что единственный путь к сокращению теневого рынка – повышение конкурентоспособности легальных компаний в сотрудничестве с государством и регуляторами. При таких условиях рынок может превысить 60-70 млрд грн выручки ежегодно уже в ближайшие годы", – отмечает ассоциация.

Динамика развития легального рынка (2021–2025)

2021 год – 1,1 млрд грн выручки, 0,24 млрд грн налогов;

– 1,1 млрд грн выручки, 0,24 млрд грн налогов; 2022 год – 3,6 млрд грн выручки, 0,72 млрд грн налогов;

– 3,6 млрд грн выручки, 0,72 млрд грн налогов; 2023 год – 57,1 млрд грн выручки, 10,4 млрд грн налогов;

– 57,1 млрд грн выручки, 10,4 млрд грн налогов; 2024 год – 59,6 млрд грн выручки, 17,1 млрд грн налогов;

– 59,6 млрд грн выручки, 17,1 млрд грн налогов; 1 полугодие 2025 года – 27,1 млрд грн выручки, 9,7 млрд грн налогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заблокировали еще 7 Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино, среди них — страница блогера Симбочки. Гражданам отметили, что сотрудничество с Meta будет продолжаться, а борьба с нелегальным азартом будет только усиливаться.

