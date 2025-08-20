В Украине заблокировали еще 7 Instagram-аккаунтов за рекламу казино: под запрет попала известная блогерша

В Украине заблокировали еще 7 Instagram-аккаунтов за систематическую рекламу онлайн-казино, среди них — страница блогера Симбочки. Гражданам отметили, что сотрудничество с Meta будет продолжаться, а борьба с нелегальным азартом будет только усиливаться.

На этот раз в перечень нарушителей вошли как новостные аккаунты и инфлюенсеры с несколькими тысячами подписчиков, так и популярная блогерша Симбочка, страницу которой читает более миллиона пользователей.

По данным ПлейСити, в их Stories постоянно появлялись видео и посты с демонстрацией "легких выигрышей", интеграцией казино и активными ссылками на ресурсы для игры. В госагентстве подчеркнули, что такая деятельность является прямым нарушением украинского законодательства, которое четко регулирует правила рекламы азартных игр.

В Украине действуют жесткие требования к продвижению азартных игр. Согласно закону:

реклама разрешена только в определенных местах : в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр;

: в ночном эфире телевидения, в специализированных изданиях для взрослых, а также на официальных сайтах и в приложениях легальных операторов азартных игр; весь контент должен быть четко маркирован пометкой 21+;

рекламировать можно только лицензированные бренды , работающие легально в Украине;

, работающие легально в Украине; категорически запрещено показывать в таких рекламных материалах несовершеннолетних, военных, медиков, волонтеров , а также использовать известных людей (кроме спортсменов);

, а также использовать известных людей (кроме спортсменов); рекламные сообщения не должны содержать обещаний "легких денег", бонусов или скрытой интеграции брендов;

не менее 15% площади объявления должно содержать предупреждение о риске игровой зависимости.

Это уже вторая волна блокировок в августе. В начале месяца PlayCity совместно с Meta заблокировали еще семь аккаунтов, которые также занимались рекламой нелегального азарта.

В ведомстве объясняют, что масштабность проблемы связана с тем, что часть инфлюенсеров и новостных площадок игнорирует закон, рассчитывая на быстрый заработок от интеграций казино. Однако именно такие рекламные кампании представляют наибольшую угрозу, ведь их видит молодежь, которая особенно уязвима к азартным играм.

"Мы сотрудничаем с международными партнерами, чтобы максимально быстро выявлять нарушения. Нелегальная реклама казино не только вводит людей в заблуждение, но и разрушает работу легального рынка. Все подобные аккаунты будут блокироваться и в дальнейшем", – отметили в госагентстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение двух месяцев с момента запуска новый регулятор индустрии азартных игр, государственное агентство "ПлейСити", заблокировало более 1300 нелегальных веб-сайтов. Кроме того, на организаторов азартных игр наложили 3,2 млн грн штрафа.

