Легенда АПЛ стал послом организации помощи лудоманам: проигрывал целые гонорары за несколько часов

Бывший футболист премьер-лиги Дин Старридж признался, что страдал игроманией – он мог проиграть весь гонорар за сутки. Но 5,5 года назад он победил зависимость от азартных игр и стал послом благотворительной организации Gordon Moody.

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Об этом Дин Старридж сообщил BBC. Он признался, что с проблемами зависимости от азартных игр он впервые столкнулся еще когда был молодым, но его игра обострилась, когда он прославился и стал богатым.

"Когда я не мог играть в футбол из-за травмы, то сидел на диване и скучал. У меня было время и деньги. В это время проблема со ставками обострилась, и я полностью потерял над собой контроль. Мой первый гонорар за контракт был большой цифрой. Он должен был пойти на мою первую машину – Ford Fiesta Firefly. Но я не смог заплатить за нее, потому что потерял деньги в течение нескольких часов после того, как они поступили на мой счет. Я ходил от букмекера в банк – выписывал чеки, шел в отделение и снимал наличку. В конце дня я увидел на своем счету ноль, хотя утром там были тысячи", – вспоминает Старридж.

Он стал официальным послом благотворительной организации Gordon Moody, которая оказывает помощь, консультации и программы лечения для тех, кто сталкивается с зависимостью, а также работает над уменьшением стигмы, связанной с этой проблемой. Старридж, игравший в таких клубах, как Derby County, Leicester City и Wolverhampton Wanderers, заявил, что будет использовать свою платформу и личный опыт для продвижения осведомленности о проблемах с азартными играми и оказании помощи нуждающимся.

Генеральный директор Gordon Moody Моника Шафак отметила важность участия Старриджа. Она отметила, что его преданность делу и личный опыт придают ему мощный голос в борьбе с игровой зависимостью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, согласно данным ВОЗ, 80% дохода букмекерских контор приносят лудоманы, для которых зависимость от азартных игр становится финансовой ловушкой. Активная реклама ставок стимулирует привлечение новых игроков, увеличивая масштабы проблемы лудомании.

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