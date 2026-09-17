Легендарный футболист получил предупреждение за рекламу азартных игр: у него осталось 10 дней

В Бразилии организация по защите прав потребителей (CINDEC) обратилась к известным амбассадорам букмекерских компаний с официальной рекомендацией пересмотреть условия своих рекламных соглашений. Среди знаменитостей, получивших соответствующие уведомления, оказались звезды футбола, в частности Неймар.

Как сообщает A Gazeta, Неймар и другие амбассадоры должны в течение 10 рабочих дней сообщить, планируется ли продолжение сотрудничества с букмекерскими брендами. В случае сохранения контрактов звезды обязаны подтвердить полное соответствие рекламных материалов действующим нормам законодательства.

Ограничения и требования к рекламе ставок

В CINDEC подчеркивают, что промо-материалы азартных игр не должны вводить аудиторию в заблуждение. В частности, реклама не имеет права:

создавать впечатление, будто участие в ставках позволяет быстро разбогатеть или решить финансовые проблемы;

демонстрировать исключительно положительные результаты и выигрыши;

представлять беттинг как простой или лёгкий способ заработка.

В CINDEC предупреждают о "социальных, экономических, медицинских и юридических рисках", связанных с рекламой на сайтах ставок. Регулятор попросил тех, кто получил уведомление, пересмотреть свои контракты с этими так называемыми сайтами ставок, среди которых:

футболисты Неймар, Винисиус Жуниор, Роналдо Феномено ;

; бывший тренер Вандерлей Люксембурго ;

; диктор Гальвао Буэно ;

; журналист Казимиро Мигель ;

; телеведущие Лучано Хак и Адриане Галистеу ;

; певец Лео Сантана.

Статус обращения и возможные риски

На данный момент обращение правозащитников носит рекомендательный характер. Организация пока не применяет штрафные санкции и не требует досрочного расторжения действующих соглашений.

В то же время в CINDEC официально предупредили знаменитостей о возможности дальнейших юридических претензий и ответственности, если рекламные кампании с их участием будут продолжать манипулировать потребителями.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о громком скандале, в центре которого оказалась букмекерская компания BetWarrior после запуска рекламной кампании к Чемпионату мира-2026. В главном ролике с помощью искусственного интеллекта (ИИ) воссоздали образ и голос легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!