"Левый берег" сразится с "Металлистом 1925": букмекеры назвали фаворита мачта плей-офф за право играть в УПЛ

В первом матче плей-офф за право играть в Украинской премьер-лиге в сезоне 2025/26 между киевским "Левым берегом" и харьковским "Металлистом 1925" букмекеры видят фаворитом киевлян. На их победу действует коэффициент 2.60, тогда как на победу харьковчан – 2.89

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На ничью же действует коэффициент 3.10. Т.е., по данным Favbet, такой исход поединка считается наименее вероятным.

Впрочем, самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.60. А кроме того:

0:0 – 6.60;

1:0 (победа "Левого берега") – 7.20;

0:1 (победа "Металлиста 1925") – 7.60.

Меньше всего верят в победу "Металлиста 1925" со счетом 3:2 – для нее действует коэффициент 30.00. А также в счета:

3:2 (победа "Левого берега") – 29.00;

0:3 (победа "Металлиста 1925") – 24.00;

1:3 (победа "Металлиста 1925") – 22.00;

3:0 (победа "Левого берега") – 21.00;

3:1 (победа "Левого берега") – 20.00.

Впрочем, фаворитом на общую победу в паре букмекеры видят "Металлист 1925". Для него действует коэффициент 1.63, для "Левого берега" – 2.18.

Сами игры пройдут 29 мая и 1 июня.

"Левый берег" по итогам сезона УПЛ занял 14 место. "Металлист 1925" в Чемпионской группе Первой лиги – третье.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, букмекеры считают "Челси" фаворитом на победу в Лиге Конференций. Для него действует коэффициент 1.41, тогда как для другого финалиста турнира – "Бетиса", – 2.99.

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