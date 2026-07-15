Лишился дома и инвестиционной компании из-за ставок: азартный игрок подал иск против букмекеров

Игрок из США подал в суд на популярные букмекерские платформы FanDuel и DraftKings, обвинив их в умышленном развитии и подпитке его игровой зависимости. Из-за пагубной страсти мужчина проиграл почти 2 миллиона долларов, лишился собственной инвестиционной компании и едва не покончил с собой.

Об этом сообщает The New York Post. Ситуация получила в США национальный резонанс из-за причастности известного бейсболиста Брайса Харпера.

VIP-статус ценой жизни

Согласно материалам иска, американец Терри Томпсон за несколько лет сделал ставок на колоссальную сумму – $18,5 млн. Но в результате он оказался в долгах (его чистые убытки составили почти $2 млн) – чтобы их выплатить, мужчине пришлось:

взять второй и третий кредиты под залог дома (который в итоге конфисковал банк);

(который в итоге конфисковал банк); распродать акции инвестиционной компании, которой он успешно руководил более двадцати лет.

Но вместо того, чтобы заблокировать проблемного игрока, букмекеры подтолкнули его тратить ещё больше. В частности:

предоставили VIP-статус ;

; закрепили за ним персонального менеджера ;

; регулярно присылали элитное шампанское ;

; подарили билеты на матч Суперкубка.

Но наибольший резонанс вызвал случай, когда Томпсону, когда он уже находился на грани психологического срыва, прислали на телефон видео от бейсбольной суперзвезды, игрока команды "Филадельфия Филлис" Брайса Харпера – спортсмен дружески поздравлял Терри с Днем благодарения и передавал привет его семье. Оказалось, что в FanDuel заказали ролик через Cameo (сервис поздравлений от звезд), чтобы удержать щедрого клиента.

Ситуация стала для Томпсона критической, когда он проиграл последние 10 тыс. долларов и отправил прощальное сообщение своему терапевту. Тогда к его дому пришлось вызвать полицию, чтобы предотвратить самоубийство.

Иск против "машины зависимости"

Однако при поддержке Института защиты общественного здоровья лудоман подал иск против FanDuel и DraftKings, обвинив их в том, что эти платформы намеренно спроектированы как "безжалостные, круглосуточные машины для усиления зависимости". Отмечается, что Брайс Харпер не является ответчиком по этому делу.

Представители FanDuel заявили, что компания соблюдает правила ответственной игры, а их сотрудники обучены выявлять признаки игромании, в отличие от нелегальных офшорных букмекеров. Однако этот скандал уже вызвал волну дискуссий в США о слишком тесных связях между профессиональным спортом и игорным бизнесом.

Ранее OBOZ.UA сообщал об аналогичном иске от 32-летнего Дейна Миллера из штата Иллинойс. Он обвинил DraftKings в умышленном развитии у него игровой зависимости, из-за чего он потерял работу и более 2 миллионов долларов США, включая сбережения на собственную свадьбу.

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