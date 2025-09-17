"Ливерпуль" сразится с "Атлетико": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 1 тура Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" сыграет против испанского "Атлетико". Букмекеры видят фаворитом англичан – на их победу действует коэффициент 1.53, тогда как на их соперников – 6.10.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.55. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу испанцев.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.70. А кроме того:

2:0 (победа "Ливерпуля") – 8.20;

1:0 (победа "Ливерпуля") – 8.80;

2:1 (победа "Ливерпуля") – 8.90.

Меньше всего верят в победу "Атлетико" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 45.00. А кроме того:

1:3 (победа "Атлетико") – 34.00;

2:3 (победа "Атлетико") – 33.00;

0:2 (победа "Атлетико") – 27.00;

3:2 (победа "Ливерпуля") – 21.00.

Игра состоится 17 сентября на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!