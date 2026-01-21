"Ливерпуль" сразиться с "Марселем": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В матче 7 тура общего этапа Лига чемпионов между французским "Марселем" и английским "Ливерпулем" букмекеры считают фаворитом англичан. На их победу действует коэффициент 1.96, тогда как для французской команды – 3.86.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.97. Т.е., в мирный исход матча специалисты верят меньше всего.

В то же время, самым реальным счетом букмекеры считают 0:1 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 1.68. А кроме того:

1:0 (победа "Марселя") – 2.28;

1:1 – 2.28;

0:2 (победа "Ливерпуля") – 3.19;

1:2 (победа "Ливерпуля") – 3.41.

Меньше всего же букмекеры верят в счет 2:5 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 71.00.\

Игра пройдет 21 января на поле французов. Начало – 22:00 по Киеву.

После 6 туров у "Ливерпуля" 12 очков. Эта команда:

Победила 4 раза.

0 раз сыграла вничью.

2 раза проиграла.

11 голов забила.

8 пропустила.

У "Марселя" 9 очков. Он:

Победил 3 раза.

0 раз сыграл вничью.

3 раза проиграл.

11 голов забил.

8 пропустила.

