УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Ливерпуль" сразиться с "Марселем": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
93
'Ливерпуль' сразиться с 'Марселем'

В матче 7 тура общего этапа Лига чемпионов между французским "Марселем" и английским "Ливерпулем" букмекеры считают фаворитом англичан. На их победу действует коэффициент 1.96, тогда как для французской команды – 3.86.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.97. Т.е., в мирный исход матча специалисты верят меньше всего.

Ливерпуль фаворит в матче против Марселя

В то же время, самым реальным счетом букмекеры считают 0:1 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 1.68. А кроме того:

  • 1:0 (победа "Марселя") – 2.28;
  • 1:1 – 2.28;
  • 0:2 (победа "Ливерпуля") – 3.19;
  • 1:2 (победа "Ливерпуля") – 3.41.

Меньше всего же букмекеры верят в счет 2:5 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 71.00.\

Игра пройдет 21 января на поле французов. Начало – 22:00 по Киеву.

Самым реальным счетом букмекеры считают 0:1 в пользу "Ливерпуля"

После 6 туров у "Ливерпуля" 12 очков. Эта команда:

  • Победила 4 раза.
  • 0 раз сыграла вничью.
  • 2 раза проиграла.
  • 11 голов забила.
  • 8 пропустила.
Сколько очков имеют Ливерпуль и Марсель

У "Марселя" 9 очков. Он:

  • Победил 3 раза.
  • 0 раз сыграл вничью.
  • 3 раза проиграл.
  • 11 голов забил.
  • 8 пропустила.
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!