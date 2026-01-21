"Ливерпуль" сразиться с "Марселем": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
В матче 7 тура общего этапа Лига чемпионов между французским "Марселем" и английским "Ливерпулем" букмекеры считают фаворитом англичан. На их победу действует коэффициент 1.96, тогда как для французской команды – 3.86.
На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 3.97. Т.е., в мирный исход матча специалисты верят меньше всего.
В то же время, самым реальным счетом букмекеры считают 0:1 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 1.68. А кроме того:
- 1:0 (победа "Марселя") – 2.28;
- 1:1 – 2.28;
- 0:2 (победа "Ливерпуля") – 3.19;
- 1:2 (победа "Ливерпуля") – 3.41.
Меньше всего же букмекеры верят в счет 2:5 в пользу "Ливерпуля". Для него действует коэффициент 71.00.\
Игра пройдет 21 января на поле французов. Начало – 22:00 по Киеву.
После 6 туров у "Ливерпуля" 12 очков. Эта команда:
- Победила 4 раза.
- 0 раз сыграла вничью.
- 2 раза проиграла.
- 11 голов забила.
- 8 пропустила.
У "Марселя" 9 очков. Он:
- Победил 3 раза.
- 0 раз сыграл вничью.
- 3 раза проиграл.
- 11 голов забил.
- 8 пропустила.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.
