"Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом": букмекеры назвали фаворита центрального матча 24 тура АПЛ

В центральном матче 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграет с "Ньюкаслом". По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются "мерсисайдцы" – на их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для их соперников – 4.50.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ньюкасла".

В то же время, самым вероятным счетом букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.40. А кроме того:

2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.90;

1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.70.

Наименее вероятным счетом же специалисты считают 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра состоится 31 января на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.

После 23 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 6 место, имея 36 очков. У команды:

10 побед;

6 ничьих;

7 поражений;

35 забитых голов;

32 пропущенных.

"Ньюкасл" идет 9-м, имея 33 очка. У него:

9 побед;

6 ничьих;

9 поражений;

32 забитых голов;

29 пропущенных.

