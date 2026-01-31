"Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом": букмекеры назвали фаворита центрального матча 24 тура АПЛ
В центральном матче 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграет с "Ньюкаслом". По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются "мерсисайдцы" – на их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для их соперников – 4.50.
На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ньюкасла".
В то же время, самым вероятным счетом букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.40. А кроме того:
- 2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.90;
- 1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.70.
Наименее вероятным счетом же специалисты считают 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.
Игра состоится 31 января на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.
После 23 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 6 место, имея 36 очков. У команды:
- 10 побед;
- 6 ничьих;
- 7 поражений;
- 35 забитых голов;
- 32 пропущенных.
"Ньюкасл" идет 9-м, имея 33 очка. У него:
- 9 побед;
- 6 ничьих;
- 9 поражений;
- 32 забитых голов;
- 29 пропущенных.
