УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Ливерпуль" сразится с "Ньюкаслом": букмекеры назвали фаворита центрального матча 24 тура АПЛ

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
1 минута
63
'Ливерпуль' сразится с 'Ньюкаслом'

В центральном матче 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" сыграет с "Ньюкаслом". По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются "мерсисайдцы" – на их победу действует коэффициент 1.76, тогда как для их соперников – 4.50.

На ничью же, рассказали в vbet, действует коэффициент 4.10. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Ньюкасла".

Ливерпуль фаворит в матче против Ньюкасла

В то же время, самым вероятным счетом букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 7.40. А кроме того:

  • 2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.90;
  • 1:0 (победа "Ливерпуля") – 9.70.

Наименее вероятным счетом же специалисты считают 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра состоится 31 января на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом букмекеры видят 1:1

После 23 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 6 место, имея 36 очков. У команды:

  • 10 побед;
  • 6 ничьих;
  • 7 поражений;
  • 35 забитых голов;
  • 32 пропущенных.

"Ньюкасл" идет 9-м, имея 33 очка. У него:

  • 9 побед;
  • 6 ничьих;
  • 9 поражений;
  • 32 забитых голов;
  • 29 пропущенных.
"Ливерпуль" занимает 6 место, "Ньюкасл" идет 9-м в турнирной таблице АПЛ

Как сообщал OBOZ.UA, после окончания общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней английский "Арсенал", который в итоговой таблице занял 1 место. На триумф "канониров" действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!