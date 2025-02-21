Названо главного фаворита Лиги Чемпионов 2024/25: прогноз букмекеров
Главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 букмекеры видят испанский "Реал". На его победу в турнире они дают коэффициент 4.33 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в нидерландский "Фейенорд" – на его победу дают коэффициент 201.00.
Среди главных фаворитов турнира таже испанская "Барселона" – коэффициент на ее победу составляет 5.50. А кроме того:
- английские "Ливерпуль" и "Арсенал" – 6.50;
- немецкая "Бавария" – 8.00.
Кроме "Фейенорда" букмекеры меньше всего верят в бельгийский "Брюгге" и надерландский ПСВ – коэффициент на их победу составляет 151.00. Также мало шансов, по мнению аналитиков, у французского "Лилля" – на него дают 101.00.
Больше всего шансов на выход в финал, по мнению букмекеров, у "Реала" и "Барселоны". На них дают коэффициенты 2.88 и 3.00 соответственно.
Меньше всего – у "Фейенорда", 51.00. А также "Брюгге" и ПСВ – по 41.00.
Отметим: 21 февраля состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Между собой сыграют:
- "ПСЖ" – "Ливерпуль";
- "Брюгге" – "Астон Вилла";
- "Реал" – "Атлетико";
- "ПСВ" – "Арсенал";
- "Фейеноорд" – "Интер";
- "Бавария" – "Байер";
- "Боруссия Д" – "Лилль";
- "Бенфика" – "Барселона".
Первые матчи состоятся 4-5 марта. Ответные – 11-12 марта.
Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.
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