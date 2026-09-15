"Ливерпуль" сразится с "Тоттенхемом": букмекеры назвали фаворита центрального матча 1/16 Кубка лиги

По мнению букмекеров, "Ливерпуль" является фаворитом в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Тоттенхема". На выход "мерсисайдцев" в следующий раунд действует коэффициент 1.38, тогда как для "шпор" он установлен на уровне 3.05.

В то же время, самым вероятным счетом матча (без учета серии послематчевых пенальти), по данным vbet, является 1:1, для которого действует коэффициент 6.00. А кроме того:

2:1 (победа "Ливерпуля") – 7.80;

1:0 (победа "Ливерпуля") – 10.00;

2:0 (победа "Ливерпуля") – 11.00;

2:2 – 11.00.

Меньше всего же букмекеры верят в счет 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 15 сентября на поле "Ливерпуля". Начало – 22:00.

Интересные факты

"Ливерпуль" забивал первым в 4 из последних 5 домашних матчей против "Тоттенхема".

"Ливерпуль" выиграл в 5 таймах в последних 5 домашних матчах против "Тоттенхема".

12 из последних 14 выездных матчей "Тоттенхема" против "Ливерпуля" закончились с более чем 9 угловыми.

В 10 из последних 12 домашних матчей против "Тоттенхема" "Ливерпуль" забил более 1 гола.

Как сообщал OBOZ.UA, в тоже время, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом турнира букмекеры видят испанскую "Барселону". Украинский "Шахтер" же лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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