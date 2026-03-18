"Ливерпуль" выйдет в четвертьфинал: букмекеры дали прогноз на сенсационную пару 1/8 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, английский "Ливерпуль" имеет намного больше шансов на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, чем турецкий "Галатасарай" – при чем, даже несмотря на поражение в первой игре со счетом 1:0. На его общий триумф действует коэффициент 1.35, тогда как на соперников – 3.20.

Фаворитом, рассказали в vbet, является "Ливерпуль" и в ответном матче. На его победу действует коэффициент 1.28. На победу "Галатасарая" же установили коэффициент 10.00.

На ничью же, отмечается, действует коэффициент 7.00. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу турков.

Самым же вероятным счетом считается 3:1 в пользу "Ливерпуля" – для него действует коэффициент 8.60. А кроме того:

2:0 (победа "Ливерпуля") – 8.80;

3:0 (победа "Ливерпуля") – 8.90.

Наименее вероятным – 5:5. Для него действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 18 марта на поле англичан. Начало – 22:00 по Киеву.

В 1/4 финала победитель пары сыграет с французским ПСЖ.

